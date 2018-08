Nach plötzlichem Auszug : Einwechslung: Ex-Fußballer zieht bei "Promi Big Brother" ein

Nachdem schnellen Auszug von Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein bringt Big Brother einen neuen Bewohner ins Spiel.

von Tobias Bosse

18. August 2018, 10:12 Uhr

Unterföhring | Das ging schnell! Bereits nach wenigen Stunden zog Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein wieder aus dem Promi Big Brother-Haus aus. Jedoch lässt namhafter Ersatz nicht lange auf sich warten. Mit Umut Kekilli kommt ein ehemaliger deutsch-türkischer Fußballspieler von der "Bank" und soll neuen Schwung ins Haus bringen. Das meldete die ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH.

Kekilli zieht noch heute Abend live ins „Promi Big Brother“-Haus ein. Der 34-Jährige war in der Jugend für Bayer 04 Leverkusen sowie für den 1. FC Köln aktiv. Anschließen kickte der Ex-Freund von Natascha Ochsenknecht bei diversen Vereinen in der Türkei – unter anderem auch für Kocaelispor.

„Nur weil jemand aufgegeben hat, muss ich ja nicht aufgeben. Die kennen sich alle schon ein paar Tage und ich muss mich in die Gruppe erst mal einfügen", sagte Kekilli. Der 34-jährige Single hat bereit sein Auge auf seine künftigen weiblichen Mitbewohnerinnen geworfen: „Alle Frauen haben was Besonderes und sind schön. Aber Schönheit ist nicht alles. Sie muss auch was auf dem Kasten und im Kopf haben. Klar freue ich mich auf die Frauen –d as ist als Mann doch normal.“



Umut Kekilli trifft im „Promi Big Brother“-Haus am Samstagabend auf PS-Lady Cora Schumacher(41), Rosenkavalier Daniel Völz (33), die Mutter der Nation, Silvia Wollny (53), Internet-Phänomen Katja Krasavice (22), Castingshow-Sieger Alphonso Williams(56), „Marienhof“-Star Nicole Belstler-Boettcher (55), Reality-Star Sophia Vegas (30), TV-Sternchen Chethrin Schulze (26), Model und Frauenschwarm Johannes Haller(30), Leichtathletik-Europameister Pascal Behrenbruch(33) und Star-HellseherMike Shiva(54). „Promi Big Brother“ –heute, um 22:15 Uhr, live in SAT.1.