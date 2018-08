Von Springfield nach Myrtle Beach : Einkaufen wie bei den Simpsons: Erster echter Kwik-E-Mart eröffnet

Buzz Cola, Lard Lad Donuts, und Duff Bier: Ab sofort kann im ersten echten Kwik-E-Mart der Simpsons eingekauft werden.

von Christopher Chirvi

20. August 2018, 18:58 Uhr

Myrtle Beach | In den Regalen stehen Buzz Cola, Lard Lad Donuts, und natürlich (alkoholfreies) Duff Bier: In Myrtle Beach, einem rund 32.000 Einwohner großen Urlaubsort an der Atlantikküste des US-Bundesstaates South Carolina, hat in der vergangenen Woche der weltweit erste echte und dauerhafte Kwik-E-Mart eröffnet. Von außen gestaltet ist der Gemischtwarenladen originalgetreu – nach dem Vorbild aus Springfield.

Weiterlesen: "Disenchantment": Fantasy-Parodie von "Simpsons"-Macher

Dort, wo sonst Homer, Marge, Bart und Lisa Simpson, Ned Flanders und Milhouse van Houten Squishee zapfen oder Hot Dog essen, können jetzt auch menschliche Kunden durch die Gänge schlendern, die Spezialitäten aus Springfield probieren und zusätzlich Fanartikel der seit 1989 laufenden US-Zeichentrickserie kaufen.



"Aztec Theatre" soll Ende des Jahres eröffnen

Mark Cornell von SimEx-Iwerks Entertainment ist einer der Entwickler des Ladens. Er hat mit WBTW über seine Eindrücke seit der Eröffnung gesprochen. Zu den ersten Besuchern des Kwik-E-Marts habe demnach auch eine Familie gehört, aus der drei Generationen gleichzeitig dort waren. Die 64 Jahre alte Großmutter, ihren Sohn, die Schwiegertochter und drei Enkel dabei zu beobachten, wie sie darüber streiten, wer der größte Fan der Familie aus Springfield ist, freute sich Cornell – wo würde es das sonst geben?

Direkt neben dem Kwik-E-Mart ist darüber hinaus auch ein Kino entstanden, das ebenfalls in Springfield zu finden ist. Ende des Jahres soll das "Aztec Theatre" in Myrtle Beach eröffnen.

Die Betreiber des Youtube-Kanals "Mr Myrtle" sind bereits im Markt gewesen und haben ein Video von ihren Eindrücken gedreht und die Waren probiert. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings doch: Hinter dem Tresen steht nicht Apu Nahasapeemapetilon.