Die beste Show der Welt 2018 : Joko und Klaas: Erst Musical mit Eko Fresh, dann Soap-Auftritt

Was treiben Joko und Klaas diesmal in "Die beste Show der Welt"? Das bringt die achte Ausgabe der TV-Werkstatt.

von Daniel Benedict

27. September 2018, 13:09 Uhr

Berlin | TV-Werkstatt als Samstagabend-Highlight: Zum achten Mal treten Joko und Klaas gegeneinander an, um "Die beste Show der Welt" (Samstag, 27. September, ab 20.15 Uhr) zu erfinden. Sechs Mini-Formate haben sie durchgespielt – vom Joko-Musical bis zur Soap-Variation. Einen ersten Eindruck gibt Pro Sieben mit Teaser-Videos (zu fast allen Shows) und mit kurzen Pitches, die wir hier zitieren:





Show 1: „Joko Christ Superstar“ mit Joko

Wird das Jokos adäquate Antwort auf das große Pietro-Lombardi-Musical von Klaas? Mit „Joko Christ Superstar" inszeniert Joko Winterscheidt – völlig bescheiden – kurzerhand seine eigene Karriere auf der großen Musical-Bühne. Wie bewertet Joko selbst sein Schaffen? Wie einflussreich ist er im deutschen Fernsehen? Diese und weitere Fragen beantwortet er in diversen Szenen, die die wichtigsten Stationen seines Lebens musikalisch abbilden. Von Mönchengladbach über MTV bis hin zum schicksalhaften Zusammentreffen mit einem gewissen Klaas Heufer-Umlauf. Prominente musikalische Unterstützung erhält Joko von Vanessa Mai, Jeannine Michaelsen, H.P. Baxxter und Eko Fresh.

Show 2: „Die beste Soap der Welt“ mit Klaas

Klaas möchte in seiner Show „Die beste Soap der Welt" produzieren und verbindet kurzerhand die vermeintlich erfolgreichsten Elemente aller deutschen Soaps in einer neuen Kreation. Seine Serie bringt die deutsche Soap-Elite zusammen: Maike von Bremen, Sila Sahin, Tim Sander und die Serien-Fieslinge Wolfgang Bahro („GZSZ") und Isa Jank („Verbotene Liebe") spielen neben „Bachelor" Paul Janke, Autor Benjamin von StuckradBarre und Jeannine Michaelsen in „Die beste Soap der Welt". Joker-Einsatz: Klaas besetzt die zweite Hauptrolle neben ihm mit Charakterdarsteller Joko Winterscheidt. Gelingt ihm damit der große Durchbruch als Produzent? Oder geht seine Soap-Idee bei den Zuschauern baden?





Show 3: „Das Kochduellchen“ mit Joko

Als ehemaliger Praktikant von Tim Mälzer geht es für Joko zurück zu seinen TV-Wurzeln. Für seine neuentwickelte Kochshow „Das Kochduellchen“ hat er sich mit Johann Lafer einen echten Sternekoch als Kontrahenten eingeladen. Von wegen ganz große Küche: Die beiden messen sich im Miniaturkochen. Wer kann mit Mini-Herd und Mini-Pfanne das perfekte Mini-Gericht kreieren? Und wer kann mit dem „Gerichtchen“ den Gaumen von Juror und Feinschmecker Reiner Calmund ein kleines bisschen begeistern?

Show 4: „Studio Sabotaggio“ mit Klaas

Auf das Zwietracht säende Erfolgsformat „Hart aber unfair“ folgt Klaas‘ neue Promi-Spielshow „Studio Sabotaggio“. Joey Heindle, Micaela Schäfer, Mario Basler und Julian F.M. Stöckel haben in vier Spielrunden die Chance auf einen Gewinn von bis zu 10.000 Euro. Was drei der vier prominenten Spieler nicht wissen: Einer von ihnen ist ein Saboteur, der versucht, in den einzelnen Runden so viel Zeit wie möglich zu schinden. Je länger die Gruppe braucht, desto weniger Geld geht an die Mitspieler. Und desto mehr gewinnt der prominente Saboteur.

Show 5: „Die Rückwärtsshow“ mit Joko

Joker-Einsatz für Klaas: In Jokos „Rückwärtsshow“ treten die beiden Kontrahenten in drei verrückten Spielrunden gegeneinander an. Beim Hürdenlauf oder beim Geschenke-Einpacken müssen sie eine gute Figur beweisen. Der Kniff: Alle Spiele müssen rückwärts gespielt werden und werden dann vorwärts abgespielt. Wer macht im Rückwärtsgang die bessere Figur?





Show 6: „Kleb an deinem Preis“ mit Klaas

Wer beweist die stärksten Nerven? Wer lässt sein Ziel niemals aus den Augen? Wer kämpft sich mit Durchhaltevermögen zum Gewinn? In „Kleb an deinem Preis“ kämpfen 20 Kandidaten aus dem Publikum um ein brandneues Auto. Die Aufgabe scheint simpel: Der Kandidat, der das Auto am längsten berührt, gewinnt. Doch was wäre eine Gameshow aus der TV-Schmiede Heufer-Umlauf ohne fiesen Twist? Denn währenddessen müssen die Spieler allerhand fiese Ablenkungen über sich ergehen lassen.