Sommerhaus der Stars 2018 : Die Abrechnung: Quotenrekord nach "Sommerhaus"-Finale?

Finale im "Sommerhaus der Stars": Bevor die Promis miteinander abrechnen, rechnen wir: Reißt die Show den Quotenrekord?

von Daniel Benedict

13. August 2018, 12:55 Uhr

Berlin | Das "Sommerhaus der Stars 2018" geht ins Finale: Vier Paare haben noch die Chance auf den Sieg im letzten Spiel: Die Abels, die Fussbroichs, Patrick Schöpf und Shawne Fielding sowie Patricia Blanco und Nico Gollnick. Wer am Ende die Prämie von 50.000 Euro einsteckt, zeigt RTL am Montag, 13. August, ab 2015 Uhr. Im Anschluss an die Entscheidung lädt Angela Finger-Erben alle Kandidaten des Formats beim Wiedersehen zur großen Abrechnung. Wir haben schon gerechnet: Nach fünf von sechs Folgen steuert das "Sommerhaus" auf einen Quotenrekord zu. (Nach dem "Sommerhaus" kommt "Promi Big Brother": Wer macht mit?)









Stabile Zuschauerzahl, Top-Marktanteile: das "Sommerhaus" vor dem Rekord

Den Fans hat’s gefallen. 2,5 Millionen Zuschauer hatten die ersten fünf Folgen vom „Sommerhaus der Stars“ im Schnitt – womit RTL vor dem Finale exakt den Gesamtwert der ersten Staffel erreicht. Staffel 2 hatte zuletzt eine gute Viertelmillion der Fans verloren. Insgesamt ist die Akzeptanz also auf einem hohen Niveau; in der umworbenen Zielgruppe aber ist sie besser denn je: 2016 erreichte das „Sommerhaus“ 1,23 Millionen der 14- bis 49-jährigen Zuschauer, 2017 nur noch 1,13 Millionen. Vor dem Finale liegt die dritte Staffel jetzt im Schnitt bei 1,36 Millionen. (Ehebuch-Bachelor: RTL plant neue Kuppelshow)

Noch deutlicher wird der aktuelle Erfolg beim Blick auf die Reichweiten. Die erfolgreichste Folge der Formatgeschichte war bislang der Auftakt zur zweiten Staffel; damals lag der Marktanteil bei 16,2 Prozent der Werberelevanten. In der laufenden Staffel war schon die zweite Episode mit 16,1 Prozent nah am Rekord; die dritte und vierte lagen deutlich darüber – mit erst 18,6 und dann sogar 19,1 Prozent. Insgesamt haben die ersten fünf Folgen 17,2 Prozent der jungen Zuschauer erreicht; 2016 waren es 13,9 Prozent, 2017 nur 13,1 Prozent.

Die Einschaltquoten des „Sommerhaus der Stars“ im Überblick

Erste Staffel, 2016

Gesamtpublikum: 2,50 Millionen Zuschauer – Marktanteil 9,3 Prozent,

14- bis 49-Jährige: 1,23 Millionen – Marktanteil 13,9 Prozent.

Zweite Staffel, 2017

Gesamtpublikum: 2,22 Millionen – Marktanteil: 8,2 Prozent,

14- bis 49-Jährige: 1,13 Millionen – Marktanteil: 13,1 Prozent.

Dritte Staffel, 2018 (Folge 1-5)

Gesamtpublikum: 2,5 Millionen – 9,8 Prozent,

14- bis 49-Jährige: 1,36 Millionen – 17,2 Prozent.





Die Quoten und Marktanteile der Staffel 2018 im Einzelnen

Erste Folge, 9. Juli 2018

Gesamtpublikum: 2,43 Millionen – 8,8 Prozent,

14- bis 49-Jährige: 1,32 Millionen – 15,7 Prozent.

Zweite Folge, 16. Juli 2018

Gesamtpublikum: 2,5 Millionen – 9,7 Prozent,

14- bis 49-Jährige: 1,27 Millionen – 16,1 Prozent.

Dritte Folge, 23. Juli 2018

Gesamtpublikum: 2,59 Millionen – 10,3 Prozent,

14- bis 49-Jährige: 1,43 Millionen – 18,6 Prozent.

Vierte Folge, 30. Juli 2018

Gesamtpublikum: 2,57 Millionen – 10,4 Prozent,

14- bis 49-Jährige: 1,47 Millionen – 19,1 Prozent.

Fünfte Folge, 6. August 2018

Gesamtpublikum: 2,42 Millionen – 9,6 Prozent Marktanteil,

14- bis 49-Jährige: 1,29 Millionen – 16,6 Prozent.









Quellen:RTL, Quotenmeter.de

