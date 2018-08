Insgesamt 118 Geschäfte im Rennen : Deutscher Buchhandlungspreis 2018: Die Nominierten im Norden

Der Bund prämiert zum vierten Mal deutsche Buchhandlungen, die mit ihrem Sortiment oder Konzept hervorstechen.

von dpa und Lorena Dreusicke

28. August 2018, 19:54 Uhr

Berlin | Buchhandlungen mit anspruchsvollem literarischen Sortiment, besonderem kulturellen Veranstaltungsprogramm oder innovativem Geschäftsmodell haben die Chance auf den 4. Deutschen Buchhandlungspreis.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters gab am Dienstag die 118 nominierten Buchhandlungen aus ganz Deutschland bekannt. Die Auszeichnung trage wesentlich dazu bei, den klassischen Buchhandlungen die verdiente öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, erklärte Grütters. Die Preisverleihung ist am 31. Oktober in Kassel.

Mit dem Preis werden unabhängige und inhabergeführte Buchhandlungen gewürdigt, die sich um das Kulturgut Buch, für ein vielfältiges Verlagswesen oder das kulturelle Leben durch die "Buchhandlung vor Ort" verdient gemacht haben. Die ausgezeichneten Buchhandlungen erhalten ein dotiertes Gütesiegel. Das Preisgeld für die drei besten Geschäfte beträgt 25.000 Euro, fünf weitere erhalten je 15.000 Euro und die übrigen hundert je 7000 Euro.

Im Norden Deutschlands sind folgende Buchhandlungen nominiert:

Bremen

Buchhandlung Mausbuch, Bremerhaven



golden shop, Bremen



Logbuch, Bremen



Hamburg

Buchhandlung Christiansen, Hamburg



Buchhandlung Lüders, Hamburg



Buchhandlung Seitenweise, Hamburg



cohen+dobernigg Buchhandel, Hamburg



Lesesaal Buchhandlung, Hamburg



Sautter + Lackmann, Hamburg



Strips & Stories, Hamburg



Mecklenburg-Vorpommern

+Buch, Stralsund



Der Buchladen Rügen, Gingst



Niedersachsen

Alte Jeetzel-Buchhandlung, Lüchow



Bücher von Bestenbostel, Nordenham



Buchhandlung im Alten Rathaus, Damme



Buchhandlung Moller, Bad Lauterberg im Harz



Buchhandlung Patz, Bienenbüttel



Buchhandlung zur Heide, Osnabrück



MaschaKascha-Schöne Bücher, Hannover



Schaumburg, Stade



Tatort Taraxacum, Leer



Schleswig-Holstein

Das Druckwerk, Bad Segeberg



maKULaTUR, Lübeck



Peter Panter Buchladen, Meldorf



Weiterlesen: Die einzige nominierte Buchhandlung in Schleswig-Holstein 2017