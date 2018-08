Beeindruckende Bilder und Videos : Der Ätna auf Sizilien speit wieder heiße Lava

Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna ausgebrochen. Spektakuläre Bilder und Videos zeigen die glühend heiße Lava.

von dpa

25. August 2018, 12:43 Uhr

Catania | Die Vulkan Ätna ist wieder ausgebrochen. Auf Bildern von Samstagmorgen war zu sehen, wie sich die glühend heiße Lava über das Massiv ergoss.

Salvatore Allegra

Die jüngste Eruption am Südostkrater begann dem Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) zufolge bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Die Aktivität des Vulkans habe bereits im Juli zugenommen. Der Ätna gehört zu den aktivsten Vulkanen der Welt. Es kommt immer wieder zu kleineren und größeren Eruptionen. Am Flughafen Catania wurden keine Einschränkungen gemeldet.