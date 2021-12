„Impfung tötet das Immunsystem“ : Beten statt impfen: US-Fernsehprediger an Corona verstorben

Der Fernsehmoderator Marcus Lamb warb in seiner Sendung für nicht-zugelassene Medikamente und rief zum Gebet gegen die Krankheit auf. Nun ist er an einer Corona-Infektion verstorben.

Texas | Der Fernsehmoderator Marcus Lamb ist an der Corona-Infektion gestorben, wie seine Ehefrau, Joni Lamb, in der gemeinsamen Fernsehsendung "Ministry Now" bestätigte. Auch der Sohn des Ehepaars meldete sich zu Wort und schrieb auf Twitter: "Ich finde keine Worte." Lamb sei nun im Himmel. Related content "Erkrankung sei ein Angriff des Feindes" ...

