Haftbefehl außer Vollzug gesetzt : Clan-Prozess: Hadi Z. aus Untersuchungshaft entlassen

Im spektakulären Clan-Prozess gegen die Brüder Z. aus Ostercappeln ist einer der beiden aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Osnabrück | Seit seiner Festnahme im Dezember 2020 saß Hadi Z. in Untersuchungshaft, zeitweise in Isolationshaft. Bei einem sogenannten Haftprüfungstermin in dieser Woche entschied das Gericht, den Haftbefehl vorläufig außer Vollzug zu setzen. Hadi Z.s Anwalt Jan van Lengerich wertete die Entscheidung als „positives Signal“ für das gesamte Verfahren vor dem La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.