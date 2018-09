Anhörung im US-Senat : Brett Kavanaugh zu Missbrauchsvorwürfen: "Kalkulierter Rufmord"

Der Supreme-Court-Kandidat Brett Kavanaugh weist Anschuldigungen, er habe Frauen sexuell missbraucht, erneut zurück.

von dpa

27. September 2018, 21:41 Uhr

Washington | Trotz Missbrauchsvorwürfen mehrerer Frauen hält der Supreme-Court-Kandidat von US-Präsident Donald Trump, Brett Kavanaugh, an seiner Bewerbung für das höchste US-Gericht fest. "Sie mögen mich in der Endabstimmung besiegen, aber sie werden mich nie dazu bringen, aufzugeben", sagte der aufgebrachte 53-Jährige bei einer Anhörung des Justizausschusses des US-Senats in Washington am Donnerstag an die Adresse seiner Gegner.

Kavanaugh wies die Missbrauchsvorwürfe erneut zurück und sprach von einem "kalkulierten und orchestrierten" Rufmord. "Das ist ein Zirkus", sagte er. "Die Konsequenzen werden sich weit über meine Nominierung hinaus hinziehen." Er sagte zu den Anschuldigungen: "Das zerstört meine Familie und meinen guten Namen."

