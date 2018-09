Junge Alternative : Bremer Verfassungsschutz beobachtet AfD-Jugendorganisation

Politiker fordern eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. In Bremen ist es bereits soweit.

von Maximilian Matthies

03. September 2018, 13:06 Uhr

Bremen | Der Bremer Verfassungsschutz nimmt den AfD-Nachwuchs ins Visier. Die Junge Alternative werde seit der vergangenen Woche beobachtet, teilte der Bremer Senat am Dienstag mit. Am Nachmittag wolle Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Vorgehen erläutern.

Auch das niedersächsische Innenministerium will sich am Nachmittag zur Jungen Alternativen äußern. Thema sei eine "aktuelle Maßnahme der niedersächsischen Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen". Landeschef Lars Steinke war zuletzt abgesetzt worden, nachdem er Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter bezeichnet hatte.