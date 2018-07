Urteil des Bundesgerichtshofs : Betreiber von Waschstraßen haften nicht für jeden Fehler der Kunden

Betreiber von Waschstraßen haften nicht für jeden Fehler der Kunden, das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

von dpa

19. Juli 2018, 15:48 Uhr

Karlsruhe | Betreiber von automatischen Waschstraßen haften grundsätzlich nicht für Fehler ihrer Kunden – zumindest dann, wenn die Anlage technisch einwandfrei war und Kunden Bedienungshinweise erhielten. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in Karlsruhe entschieden. Die obersten deutschen Zivilrichter urteilten über einen Auffahrunfall in einer automatischen Waschstraße in Wuppertal.

Weiterlesen: Kuriose BGH-Urteile – Keine Entschädigung für "arrogante rotzige große asoziale Fresse"



Ein Autofahrer wollte von dem Betreiber der Anlage gut 1200 Euro Schadenersatz. Sein Auto war beschädigt worden, weil der Fahrer vor ihm auf dem Schleppband plötzlich auf die Bremse trat. Zwei Autos wurden aufgeschoben (Az. VII ZR 251/17). Der BGH hob ein Urteil des Landgerichts Wuppertal auf und wies es zur Neuverhandlung zurück. Dieses Gericht muss nun prüfen, ob in der Wuppertaler Waschstraße Kunden ausreichend informiert wurden.