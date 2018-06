Auslieferung am Samstag? : Bericht: Ali B. gesteht den Mord an Susanna

Der Tatverdächtige Ali B. soll den Mord an der 14-Jährigen Susanna gestanden haben. Das berichtet die Bild-Zeitung.

von Tobias Bosse

09. Juni 2018, 10:33 Uhr

Dohuk | Nachdem der Hauptverdächtige Ali B. im Mordfall der 14-Jährigen Susanna bereits am Freitag im Irak gefasst wurde, soll er den Mord inzwischen gestanden haben. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf ein Interview des General Tarek Ahmed, Chef der Polizei in Dohuk.

Demnach soll Ali B. ausgesagt haben, dass dem Mord ein Streit vorausgegangen sei, in dessen Folge er Susanna getötet habe.



Der Tatverdächtige soll Presseberichten des "Wiesbadener Kurier" und der Mainzer "Allgemeine Zeitung" zufolge am Samstagabend auf dem Frankfurter Flughafen landen. Ali B. soll demnach in Gewahrsam der Bundespolizei aus dem Irak nach Frankfurt gebracht werden, so die Medienberichte.



Weitere Informationen in Kürze.