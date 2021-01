Bachelor 2021 : Bachelor-Lady trotzt Beauty-Diktat: Wer ist Hannah Kerschbaumer wirklich?

22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Hannah Kerschbaumer? Wer ist sie wirklich?

Avatar_shz von Daniel Benedict und Julia Gödde-Polley

20. Januar 2021, 18:17 Uhr

Berlin | Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

HANNAH (28), UNTERNEHMERIN AUS BERLIN

„Ich muss nicht in Watte gepackt werden!“

Das schreibt RTL:

Eine zielstrebige Frau, die sich niemals unterkriegen lässt – das ist Hannah. Die studierte Wirtschaftspsychologin ist Unternehmerin. „Mein Traum ist es, viele Leute dazu zu inspirieren, sich wohl im eigenen Körper zu fühlen – auch wenn man keine Modelmaße hat.“ So mag sie an sich selbst besonders ihre Kurven, Dehnungsstreifen und Narben. „Die erzählen nämlich eine Geschichte“, sagt die 28-Jährige. Im Alter von vier Jahren musste ihr nach einem Unfall ihr Vorfuß amputiert werden. Deshalb möchte sie aber auf keinen Fall vorsichtiger behandelt werden als andere. Um die Unternehmerin nach nunmehr einem Jahr als Single wirklich überzeugen zu können, braucht es jemanden, der ähnlich ambitioniert und zielstrebig ist wie sie selbst. „Ich habe alle Dating-Apps ausprobiert und möchte jetzt einen neuen Weg testen. Außerdem möchte ich zeigen, dass man einen Bachelor auch von sich überzeugen kann, wenn man nicht im klassischen Sinne ‚perfekt‘ ist.“

Was heißt das wirklich?

Das ist wirklich neu: Eine Kandidatin mit Handicap gab’s beim „Bachelor“ meines Wissens noch nie. Auf Hannahs Geschichte darf man also gespannt sein, zumal die 28-Jährige ja nicht nur über ihre Vorfuß-Amputation sprechen will, sondern selbst ihre Dehnungsstreifen noch eine aufregende Geschichte haben. Immer her damit!

Mehr zum Bachelor 2021