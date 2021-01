Bachelor 2021 : Viel Spaß beim Durchdrehen, Melissa Lindner! Wer ist der Bachelor-Star wirklich?

22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Melissa Lindner? Und wer ist sie wirklich?

Avatar_shz von Daniel Benedict

20. Januar 2021, 19:38 Uhr

Berlin | Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

MELISSA (27), BANKFILIALLEITERIN AUS HAHNBACH

„Wenn mich jemand unterschätzt, habe ich bereits gewonnen“

Das schreibt RTL:

Melissa liebt das Spiel mit den Gegensätzen. Sie bezeichnet sich als „verrückte Barbie“ und entspricht auf den ersten Blick auch diesem Klischee: lange hellblonde Haare, künstliche Fingernägel und figurbetonte Outfits. Doch hinter der Fassade verbirgt sich nicht nur eine seriöse Bankfilialleiterin, sondern auch eine Fußballerin und Schiedsrichterin! Sie sieht es als Ansporn, ihre Mitmenschen mit ihrem Können zu überraschen. So hat Melissa ihr berufsbegleitendes Studium als Jahrgangsbeste abgeschlossen.

Da sich die zielstrebige Bayerin sehr auf ihre Karriere konzentriert hat, blieb kaum Zeit für langfristige Beziehungen. Mittlerweile hat sie aber ihre Karriereziele erreicht und kann sich nun endlich der Liebe widmen. Denn auch privat hat sich die Hobby-Schiedsrichterin hohe Ziele gesteckt: In fünf Jahren möchte sie mit ihrem Seelenverwandten und einem gemeinsamen Kind – am liebsten einem „kleinen Fußballer“ – in einer großen Stadt leben.

Was heißt das wirklich?

French-Nails, Filialleitung, Fußball: Melissa hat wirklich viel erreicht, aber eben – und darauf kommt es jetzt an – in Hahnbach, einem 5000-Einwohner-Nest in der Oberpfalz. Die Bevölkerungsdichte liegt hier laut Wikipedia bei 73 Personen je Quadratkilometer. Das ist – die Ko-Kandidatinnen, Producerinnen, Tonleute und einen Bachelor eingerechnet – exakt die Menschenmenge, mit der sie es jetzt auf den 500 Quadratmetern der Ladys-Villa aushalten muss. Viel Spaß beim Durchdrehen, Melissa!

