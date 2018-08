Dank iPhone-Boom : Apple erstes Privatunternehmen mit Wert von einer Billion Dollar

Das amerikanische Unternehmen knackte am Nachmittag die magische Grenze und ist virtuell über eine Billion US-Dollar wert.

von afp

02. August 2018, 18:07 Uhr

New York | Apple notierte am Donnerstagnachmittag einen Börsenwert von einer Billionen Dollar (860 Milliarden Euro). Damit ist das amerikanische Unternehmen das erste Privatunternehmen auf der Welt, das diese Marke knackte. Die Apple-Aktie stieg am Donnerstagvormittag (Ortszeit) an der New Yorker Wall Street auf 207,05 Dollar, was die magische Schwelle zur zur Billionen bedeutete.