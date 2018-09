Ermittlungen gegen Afghanen : 22-Jähriger stirbt bei Streit in Köthen durch Herzversagen

Wie der Obduktionsbericht nun ergab, erlag das Opfer nach einer Prügelei mit zwei Afghanen einem akuten Herzversagen.

von dpa, Tobias Bosse und Kim Patrick von Harling

09. September 2018, 19:14 Uhr

Köthen | Nach einem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen ist ein 22-Jähriger gestorben. Zwei Afghanen wurden in der Nacht zum Sonntag wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen-Anhalt gemeinsam mitteilten. Laut Obduktionsergebnis verstarb der Mann an einem akuten Herzversagen, "das nicht im direkten kausalen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen steht", heißt es in der Pressemitteilung der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost weiter.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wird gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen ermittelt, gegen den zweiten Tatverdächtigen (20) wird laut Pressemitteilung wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

In Köthen ist ein Mensch gestorben und erneut versuchen Nazis dass für sich zu nutzen. Heute 18 Uhr Bahnhof Köthen, angemeldete antifaschistische Kundgebung ‚Rassistische Hetzjagden verhindern bevor sie entstehen‘ #Köthen #Antifa #alerta — Henriette Quade (@HenrietteQuade) 9. September 2018

Die Linken-Politikerin Henriette Quade meldete für Sonntag eine Demonstration gegen rechte Hetze an, die um 18 Uhr mit rund 50 Menschen am Bahnhof startete. In sozialen Netzwerken riefen außerdem rechte Gruppierungen zur Teilnahme an einem sogenannten Trauermarsch auf. Köthens Bürgermeister Bernd Hauschild (SPD) riet auf seiner Facebookseite von der Teilnahme an dieser Kundgebung ab – "da mir Informationen vorliegen, dass auch gewaltbereite Gruppen von außerhalb Köthens in großer Zahl anreisen werden".

Hauschild war am Mittag mit anderen Politikern zum Tatort, einem Spielplatz, gekommen, um des Opfers zu gedenken. Er habe mit großer Bestürzung vom Tod des 22-Jährigen erfahren. Der junge Mann war nach einem Streit am Samstagabend gestorben. Zwei Afghanen wurden festgenommen.

Nach rechtem Aufruf: Rund 500 Menschen bei Trauermarsch

Rund 500 Menschen beteiligten sich am Sonntagabend an einem sogenannten Trauermarsch. Rechte Gruppierungen hatten in sozialen Netzwerken zur Teilnahme an der Aktion in der Stadt in Sachsen-Anhalt aufgerufen. Die Teilnehmer zogen nach Augenzeugenberichten schweigend und ohne Transparente oder Spruchbänder durch die Straße in Richtung eines Spielplatzes, wo sich der Streit ereignet hatte. Dort legten Teilnehmer Blumen nieder.

Zuvor hatten rund 50 Menschen gegen rechte Hetze demonstriert. Sie waren dem Aufruf der Linken-Politikerin Henriette Quade gefolgt und hatten sich am Bahnhof der Stadt versammelt. "Wo sich der Mob formiert, funken wir dazwischen", war auf Spruchbändern zu lesen.

Streit um Schwangerschaft wohl Auslöser

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war es am späten Samstagabend an einem Spielplatz zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Kurz darauf kamen der 22-Jährige und ein Begleiter hinzu. Der Tote war den Informationen zufolge deutscher Staatsbürger.

Drei aus Afghanistan stammende Männer sollen mit einer deutschen Frau auf dem Spielplatz gewesen sein und darüber gestritten haben, von wem die Frau schwanger ist. Dann seien die beiden Deutschen hinzugekommen. Was genau sich ereignete, war zunächst unklar. Am Ende war der 22-Jährige tot, laut "Welt" erlitt er eine Hirnblutung. Eine Obduktion war für Sonntagnachmittag (15 Uhr) angesetzt. um Genaueres zu ermitteln.Gegen den dritten aus Afghanistan stammenden Mann gibt es nach dpa-Informationen keinen Verdacht, er wurde nicht festgenommen.

Aufruf zur Besonnenheit

Politiker und Kirchenvertreter haben nach dem Tod des 22-Jährigen in Köthen zur Besonnenheit aufgerufen. "Ich kann nur hoffen und appellieren, dass nicht Gewalt mit Gewalt quittiert wird", sagte der Köthener Kreisoberpfarrer Lothar Scholz am Sonntag am Tatort auf einem Spielplatz. "Wir sind betroffen, was hier geschehen ist."

Der Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld, Uwe Schulze (CDU), sagte: "Wir gehen davon aus, dass der deutsche Rechtsstaat Recht walten lässt. Wir wissen aber noch nicht genau, was passiert ist." Der Landrat sagte, die Aufeinanderfolge von Chemnitz und Köthen "ist für uns schlecht". Er betonte, die Bundesregierung müsse sich überlegen, wie sie die Migration insgesamt gestalten wolle.

Auf dem Spielplatz, an dessen Rand die Auseinandersetzung geschah, legten am Sonntag zahlreiche Bürger, Politiker und Kirchenvertreter Blumen nieder und stellten Kerzen auf.

So Traurig. Ein Mensch ist gewaltsam zu Tode gekommen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen. Gewalt ist immer und überall zu verurteilen. Zeit für Trauer. Zeit für Besonnenheit. Passt aufeinander auf. https://t.co/5t68TkB0yP — Susi Möbbeck (@Moebbeck) 9. September 2018

Sachsen-Anhalts Integrationsbeauftragte Susi Möbbeck (SPD) schrieb auf Twitter: "So Traurig. Ein Mensch ist gewaltsam zu Tode gekommen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen." Und: "Gewalt ist immer und überall zu verurteilen. Zeit für Trauer. Zeit für Besonnenheit. Passt aufeinander auf." In Chemnitz war vor zwei Wochen ein 35-jähriger Deutscher getötet worden.

Neonazi will "Volkszorn" auf die Straße tragen – Aufruf zur Gegendemo

Zwei junge Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Sie stammen nach eigenen Angaben aus Syrien und dem Irak. Ein weiterer Verdächtiger wird gesucht. Seitdem gibt es in Chemnitz immer wieder fremdenfeindliche und teils aggressive Proteste. Tausende Menschen demonstrieren seither auch gegen rechte Hetze und für Toleranz.

Der Bruder des Opfers soll ein in Köthen bekannter Neonazi sein; ob dies in einem Zusammenhang mit dem Streit steht, war zunächst unklar. Der bekannte deutsche Neonazi Dieter Riefling sowie die Neonazi-Partei "Die Rechte" haben bereits über die sozialen Netzwerke zu einem "Trauermarsch" am Sonntagabend in Köthen aufgerufen und gefordert, den "Volkszorn auf die Straße zu tragen".

Vor zwei Wochen kam es in Chemnitz nach der Tötung eines 35-Jährigen Deutsch-Kubaners im Zuge eines Trauermarschs zu rechter Gewalt und Hetzjagden von ausländisch aussehenden Menschen. Um ähnliche Szenen am heutigen Sonntagabend in Köthen zu verhindern, haben Antifaschistische Bündnisse dazu aufgerufen, nach Köthen zu fahren.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sei bereits eine Hundertschaft der Polizei auf dem Weg nach Köthen, auch ein Wasserwerfer soll zu dem Großaufgebot gehören. Bei den Ausschreitungen in Chemnitz war die Polizei den Menschenmassen, die den Aufrufen rechter Bündnisse gefolgt waren, nicht gewachsen.