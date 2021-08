Neue Zahlen : 100 Jahre und älter: Noch nie gab es so viele Hochbetagte in Deutschland

Immer mehr Menschen in Deutschland werden 100 Jahre und älter. Der Unterschied zwischen den Geschlechtern ist gravierend.

Wiesbaden | Die Zahl der Menschen in Deutschland, die 100 Jahre alt oder noch älter sind, hat einen neuen Höchststand erreicht. 2020 waren es insgesamt 20.465 und damit 3.523 mehr als 2019 (16.942), wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Deutlich mehr Frauen werden älter als 100 Jahre Nicht nur absolut betrachtet war die Zahl der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.