Gastronomie in Zeiten von Corona : Pinneberger Cero Coffee hat geöffnet, damit die Auszubildende ihr Gehalt bekommt

Das sagen zwei anderen Gastronomen aus Pinneberg „Der Lockdown ist für mich unverständlich“, sagt Jens Stacklies. Ihm gehören Restaurants wie „Schönes Leben auf dem Lande“ in Neuendeich oder in der Hamburger Speicherstadt. In Pinneberg richtet er jedes Jahr den Weihnachtsmarkt aus. Sauer ist Stacklies, weil er sich an alle Regeln gehalten hat. „Es lief nach dem ersten Lockdown wieder alles recht ordentlich. Wir haben alle Hygienevorschriften eingehalten. Abstand gehalten, auf die Maskenpflicht geachtet, Speisen abgedeckt. Überall sind Desinfektionsmittel aufgestellt worden. Wir haben Trennwände aufgestellt“, berichtet er. Im Prinzip würden sich alle Gastronomen daran halten. Die Ansteckungsgefahr in der Gastronomie sei sehr gering. Nun hat Stacklies seine Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit geschickt. Während des ersten Lockdowns hat er noch Take away angeboten. Doch das rentiere sich nicht. „Das ist, als würde man schlechtes Geld gutem hinterherschicken.“ Außerdem könne man so die Qualität nicht halten. Auch Stacklies will Fördermittel beantragen. „Ich versuche, alle in Lohn und Brot zu halten.“ Besonders bitter ist, dass er wegen der Corona-Auflagen den Weihnachtsmarkt in Pinneberg in diesem Jahr nicht anbieten wird. „Das rechnet sich nicht.“ Und: „Niemand will einen Glühwein im Sitzen trinken.“ Auch Simone Schacht von der Remise, Café-Bistro-Weinbar in Pinneberg, sagt, dass sie sich an das Hygienekonzept gehalten habe. Für den Außenbereich wurden 18 Plätze mit Heizstrahlern angeschafft. Damit die Gäste während der kalten Jahreszeit draußen sitzen können. Doch wegen des zweiten Lockdowns mussten sie wieder schließen. „Schade, dass man uns mit dem Kiez vergleicht und die lokale Gastronomie nicht anders behandelt.“, sagt sie. Die Stammkunden hätten dafür gesorgt, dass die Remise, ein Familienbetrieb, bis jetzt überlebt habe.