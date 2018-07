Unfall : 20 Kilometer Stau nach Unfall auf der A7

Nach einem Lkw-Unfall war die A7 in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt

von shz.de

11. Juli 2018, 17:32 Uhr

Krankenwagen, Blaulicht und Lkw soweit das Auge reicht: Nach einem Lkw-Unfall war die Autobahn 7 in Richtung Süden gestern für mehrere Stunden gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 13 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache drei Lastwagen und ein Pkw zwischen Holmmoor und dem Parkplatz Bönningstedt zusammengestoßen. Drei Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rückstau war zwischenzeitlich mehr als 20 Kilometer lang. Die Gegenfahrbahn Richtung Norden blieb frei. Die Aufräumarbeiten dauerten bis weit in den Nachmittag hinein. Die Polizei riet dazu, den Bereich in Richtung Hamburg weiträumig zu umfahren.