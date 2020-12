Auf dem Rewe-Parkplatz : VW angefahren und geflohen - Polizei in Bordesholm sucht Zeugen

Am Donnerstag zwischen 17.30 und 17.40 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Mühlenstraße in Bordesholm.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

01. Dezember 2020, 08:51 Uhr

Bordesholm | Großer Schreck für einen 31-Jährigen in Bordesholm. Nachdem der Mann seinen dunkelgrauen VW Polo auf dem Parkplatz von Rewe an der Mühlenstraße in unmittelbarer Nähe zum Unterstand für Einkaufswagen abgestellt hatte und nach dem Einkaufen wiederkam, war sein Fahrzeug vorne rechts beschädigt. Dabei war er nur zehn Minuten weg.

Wer hat etwas gesehen?

Die Tat geschah laut Polizei am vergangenen Donnerstag, 26. November, in der Zeit zwischen 17.30 und 17.40 Uhr. Nun werden Zeugen der Unfallflucht gesucht, die zum besagten Zeitpunkt beobachtet haben, was dort geschehen ist. Hinweise nimmt die Polizeizentralstation Bordesholm unter Tel. 04322/96100 entgegen.