„Vans & Friends“-Podcast : Phil Schreyer – Vanlifer, Freigeist und DIY-King

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Dieses Mal gemeinsam mit Phil Schreyer aus Kiel.

Eigentlich wollte Phil Schreyer seinen Surfer-Bus nur kurz reparieren, inzwischen liegen zwei Jahre hinter ihm und zugleich endlose Weiten vor ihm. Am Ende wird Van „Kurt“ aber wohl der gründlichste und schönste ausgebaute Volkswagen LT in Deutschland sein. Besucht haben die „Vans & Friends“-Hosts Peter Draeger und Dominik Krause ihn in Kiel, in Phils ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.