„Vans & Friends“-Podcast : Welches Zelt passt zu mir und meinem Camper?

Avatar_shz von Peter Draeger und Dominik Krause

30. April 2021, 16:00 Uhr

Hamburg | Lieber Zelt statt Camper? Welche Vorteile das zusammenfaltbare Zuhause gegenüber einem Kastenwagen bieten kann und welches Zelt zu wem passt, erzählt uns heute Dirk Langenfeld von Camp Nation. Der Zelthändler aus Bonn erklärt uns diverse Zeltformen und wie schnell man die passenden Kunden dafür findet. Natürlich geht es auch ums Campen allgemein. Was er mit seinem Zelt und auch seinem Wohnwagen schon alles erlebt hat, das hört ihr in dieser Folge „Vans & Friends“.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



