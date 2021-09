„Vans & Friends“-Podcast : Tschüss Deutschland: Ein Auswanderer in Norwegen

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Avatar_shz von Peter Draeger und Dominik Krause

17. September 2021, 15:30 Uhr

Hamburg | Wer ist Thorsten Kitzmann? Peter ist auf seiner Reise durch Norwegen am Hardangerfjord angekommen und besucht Thorsten, der dort vor Jahren hin ausgewandert ist. Im durch und durch positiven Sinne ist er das Duracell Häschen Norwegens. Energie geladen ohne Ende fegt er über den Campingplatz und man hat den Eindruck diesem Mann gehen nie Ideen und die Arbeit aus.

Erst Urlaub, dann auswandern

Dabei entstand die neue Existenz hoch im Norden durch einen Urlaubszufall und dass die Familie den Schritt nach Norwegen überhaupt gewagt hat, liegt wesentlich an Petra, Thorstens Frau. Diese weilt schon nicht mehr am Hardangerfjord, sondern widmet sich schon dem nächsten großen Projekt. Zusammen mit Freunden haben die Kitzmanns am Saudafjord ihren eigenen Campingplatz gekauft und die ganze Familie packt an für die gemeinsame Zukunft.

Die Kitzmanns sind eine echte Power Familie, neben Petra und Thorsten gibt es auch noch die beiden Söhne Philip und René die kräftig mit anpacken. Sie sind das beste Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, sein Leben umzukrempeln. Wer sonst kommt von seinem Campingurlaub zurück und stellt mal eben seine Welt auf den Kopf. Hut ab vor soviel Mut und Tatendrang!

Nebenbei diskutieren wir mit Thorsten über Deutschland, Norwegen und Europa. Über Unterschiede, über wenig Bürokratie, über faire Bedingungen und warum es Jahre dauert, bis der ein oder andere Local auftaut.

All das erfahrt ihr in dieser neuen Folge.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de