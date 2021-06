„Vans & Friends“-Podcast : Kastenwagen – die Alleskönner oder doch schon zu groß?

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

11. Juni 2021, 17:05 Uhr

Hamburg | Campingbus, Wohnwagen sowie Vollintegrierte – und nun endlich der Kastenwagen. In unserer Fahrzeug-Vorstellungsrunde geht es heute nicht nur um das Boomsegment schlechthin. Neben dem Campingbus ist der Kastenwagen auch noch das Standardfahrzeug der deutschen und europäischen Vanlife-Szene.

Zwei Herzen in einer Brust

In Dominiks Brust schlagen zwei Herzen. Denn einerseits hat er sehr positive Erinnerungen an den zeitweise genutzten Malibu Kastenwagen, andererseits ist aber trotzdem ein leidenschaftlicher Anhänger des Campingbusses. Peter, Kastenwagen-Ultrafan, hält ordentlich dagegen und gibt Euch einen Überblick über Längen, Höhen und Besonderheiten. Da er selber sowohl beruflich als auch privat viel Zeit in seinem VANTourer 630L verbringt und schon unzählige Typen und Marken testen durfte, versucht er Licht in den Dschungel an Herstellern und Modellen zu bringen. Warum es nebenbei auch um Belgien, München, Auflastung und die EU geht, erfahrt Ihr in dieser neuen Folge „Vans & Friends“. Viel Spaß!





Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



