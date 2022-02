„Vans & Friends“-Podcast : Große Reiseprojekte und spannende Abenteuer – das erwartet uns 2022

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Avatar_shz von Peter Draeger und Dominik Krause

04. Februar 2022, 14:00 Uhr

Hamburg | „Es geht wieder los!“ Irgendwie ist das der Standard Satz von Podcast-Hosts nach der obligatorischen Winterpause. Die eine länger die andere kürzer. Nachdem das letzte Jahr mit vielen Unwägbarkeiten und trotzdem tollen Veranstaltungen seine Spuren hinterlassen hat, haben sich die Moderatoren des Campingpodcasts „Vans & Friends“, Peter Draeger und Dominik Krause, sich seit Oktober ein bisschen Zeit genommen und durchgeatmet.

In der ersten Podcast-Folge „Vans & Friends“ im Jahr 2022 widmen sich die Beiden den Plänen und Veranstaltungen für die kommenden Monate.

Die aktuelle Folge jetzt anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

So funktioniert der Audioplayer 1. Play-Symbol im Player (siehe oben) klicken und Audioplayer starten. 2. Auf Alle Beiträge der Playlist klicken, um weitere Hör-Beiträge abzuspielen. 3. Ihnen wird keine Playlist angezeigt? Klicken Sie hier: shz.de/vansandfriends

Das erwartet uns im Jahr 2022

Man könnte meinen das neue Jahr beginnt wie das alte, denn als erstes wurden wieder wichtige Messen abgesagt. Wie heißt es so schön „Aufstehen, Mund abwischen, Weitermachen”. Getreu dem Motto nutzen Peter und Dominik die gewonnene Zeit. So bringt Peter seinen Sohn persönlich zum Auslandsschuljahr nach Norwegen und Dominik steckt mitten in den Vorbereitungen für seinen ersten großen Trip seit zwei Jahren.

Natürlich haben sie trotzdem auch genügend Zeit, wieder hinter das Mikrofon zu rutschen und neue Folgen aufzunehmen. Denn: „Endlich wieder labern! Wir sind glücklich.“

Ein Highlight in 2022 wird natürlich auch die zweite Messe von „Caravan und Co“ im September. Das Line Up, die teilnehmenden Aussteller und das Rahmenprogramm versprechen jetzt schon ein einmaliges Wochenende. All das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser neuen Folge „Vans & Friends“.

WIE VERPASSE ICH KEINE AKTUELLE FOLGE MEHR? „Vans & Friends“ können Sie in Ihrer News-App jetzt auch abonnieren. So verpassen Sie keine Folge mehr und sind immer top informier. Gehen Sie in der App einfach auf: Einstellungen Push-Benachrichtigungen Scrollen sie nach unten Setzen Sie einen Haken bei „Vans & Friends“ Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem blauen Haken unten rechts

Schon gewusst?



Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de