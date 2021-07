„Vans & Friends“-Podcast : Ein Wahnsinniger, Traumtänzer und Camper – Benni Hörburger

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

02. Juli 2021, 16:06 Uhr

Hamburg | Was soll man über Benni Hörburger sagen. Nach der ersten Begegnung fallen einem Tausend Sachen ein, aber nicht der eine Satz der ihn beschreibt. Ein Tausendsassa der mit seiner Allgäuer Dialektfarbe und braungebranntem Strahlegesicht einen sofort gewinnt und mitnimmt. Und zwar auf seine unglaubliche Reise mit seiner größten Leidenschaft – dem Fliegen, um genau zu sein dem Paragliden. Wenn wir einen Protagonisten für ein Traumtänzer-Kinderbuch suchen würden, Benni wäre der richtige.

Der Camper – Wohnung und Arbeitsplatz

Durch die Gleitschirm- und Drachenschule seiner Eltern ist Benni schon von klein auf im Fliegergeschehen dabei. Mit drei Jahren hat Benni seinen ersten Lenkgleitschirm, mit 14 Jahren wird er der jüngste Gleitschirm-Wettkampfpilot aller Zeiten. Als Testpilot und Spezialist für kniffliges Trimmen verfügt er über ein sehr hohes Maß an Erfahrung.

Und ganz nebenbei ist er auch noch durch und durch Business Camper. Denn, wie er erklärt, ist der Job des Testpiloten nicht nur waghalsige Manöver und kontrolliertes Abstürzen sondern auch sehr viel Arbeit am Boden und mit seinen Teamkollegen. Was gibt es da besseres als sein Wohnmobil als rollende Homebase. Dieses ist auch auch die perfekte Basis für den nächsten Camping Urlaub mit seinen drei Kindern. Warum Peter ihn unter dem Begriff Wahnsinn im Handy gespeichert hat und dieses Interview bei Benni daheim auf einem Bergrücken mit traumhaften Blick stattgefunden hat, erfahrt ihr natürlich in dieser neuen Folge „Vans & Friends“ auch. Viel Spaß!

Kleiner Tipp am Rande: Einen Teil seines Könnens wird uns Benni mit seiner Luftshow bei der CARAVAN und CO zeigen. Lasst Euch überraschen was Benni so alles am Himmel zaubert. Definitiv nicht zum Nachmachen!

Schon gewusst?

Ab sofort gibt es in regelmäßigen Abständen nicht nur was für eure Ohren. Ihr könnt uns jetzt auch sehen – auf dem Youtube-Kanal von Caravan und Co. Schaut mal vorbei und freut euch auf viele weitere spannende Themen!

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



„Vans & Friends“ ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de