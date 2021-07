„Vans & Friends“-Podcast : Die Euronauten – Verfechter von Reisefreiheit und dem europäischen Gedanken

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus, was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

30. Juli 2021, 16:00 Uhr

Hamburg | Schon mal gehört? Euronauten? Nicht? Dann wird es Zeit. Peter und Dominik, selber Euronauten, erzählen heute von dem Projekt #EUrlaub. Dabei geht es um Europa, um die Freiheiten die die europäische Einigung und Institutionen wie die EU uns gebracht haben. Das trifft insbesondere auf alles was mit Reisen, grenzenlosen Verkehr und der Niederlassungsfreiheit zu tun hat, zu.

Die Euronauten wollten Europa bereisen

Das baden-württembergische Justizministerium, im Bundesland zuständig für Europa, sowie die CMT, Deutschlands größte Tourismus Messe für Konsumenten, haben bereits 2020 eine Kampagne ins Leben gerufen, die genau diese Werte unter dem Hashtag #EUrlaub feiert und auf der CMT21 präsentiert werden sollte.



Um das Thema mit Leben und Inhalten zu füllen, wurde das Team von Vans & Friends beauftragt. Dabei herausgekommen sind die Euronauten, Verfechter von Reisefreiheit, dem europäischen Gedanken und der Vielfalt in Europa. Die Euronauten wollten Europa bereisen, entdecken und mit Menschen unterschiedlichster Herkunft über Europa diskutieren. Am Ende rechtzeitig zur CMT 2021, so war der Plan, sollten die Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke in einem gemeinsamen Film gipfeln.

Corona wirft Planung über den Haufen

So der Plan. Wie viele Projekte wurde auch dieses durch die Coronakrise, durchgeschüttelt, über den Haufen geworfen, neu geplant, nochmals angepasst und am Leben gehalten. Denn anders als man meint, haben alle Beteiligten durchgehalten und sind voller Tatendrang für die nächsten Monate, denn am Ende wird der Film über und mit den Euronauten im Januar 2022 auf der CMT präsentiert.

Dominik und Peter führen Euch noch mal durch die Ups and Downs der Kampagne, erzählen Euch wer alles ein Euronaut ist und kleine, wichtige und lustige Anekdoten rund um dieses Projekt.





