Neue Folge „Vans & Friends“ : Die Caravan und Co-Messe – Wer ist dabei?

Jede Woche berichten Peter und Dominik in dem Podcast „Vans & Friends“ direkt aus ihrem Bus was in der Camperwelt passiert. Fernweh garantiert!

Avatar_shz von Peter Draeger und Dominik Krause

26. Februar 2021, 16:14 Uhr

Hamburg | Es ist soweit, der Ticketvorverkauf der Messe „Caravan und Co“ ist gestartet! Ihr könnt jetzt schon Tickets für die im September stattfindende Messe kaufen – völlig risikofrei. Was euch da erwartet und vor allem – was wir von „Vans & Friends“ damit zu tun haben?

Wir veranstalten das Nordic Vanlife Village auf und neben dem Messegelände. Das heißt: Sowohl bei offener Messe als auch nach Messeschluss könnt ihr uns besuchen. Mehr erfahrt ihr in unserer neuen Folge „Vans & Friends“. Also: Also Bierchen und Ohren auf!

Wo ihr schon jetzt Tickets bekommen könnt? – Na hier: www.caravanundco.de oder auch direkt hier: Ticket-Center

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de