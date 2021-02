Neue Folge „Vans & Friends“ : Campingbus, Alkoven und Co. – Dominik Krause und Peter Dräger über die Fahrzeugbegriffe

Campingbus oder Kastenwagen, teilintegriert oder vollintegriert: Alles das sind Begriffe, mit denen ein Wohnmobil bezeichnet werden kann. Aber was steckt hinter den einzelnen Bezeichnungen?

12. Februar 2021, 14:51 Uhr

Campingbus oder Kastenwagen, teilintegriert oder vollintegriert: Alles das sind Begriffe, mit denen ein Wohnmobil bezeichnet werden kann. Aber was steckt hinter den einzelnen Bezeichnungen? Um welchen Typ von Wohnmobil geht es da genau?



In dieser Folge des Caravanpodcasts "Vans & Friends" werden wir Schritt für Schritt jede Variante erklären und Euch genaue Beispielen beschreiben, wie so ein Fahrzeug aussehen kann. Heute sitzen wir in einem vollintegrierten Fahrzeug von Malibu. Was dieses Fahrzeug für Vorteile bietet, aber was auch gewisse Nachteile sind, das erfahrt ihr ebenfalls in dieser Folge.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



