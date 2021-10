Kolumne zum Anhören : Tagebau Garzweiler II.: Kirche am Abgrund

Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft. In dieser Folge berichtet Theresia über den Tagebau Garzweiler II.

Theresia Crone

22. Oktober 2021, 20:00 Uhr

Köln | Noch vor wenigen Tagen äußerte sich der Papst erneut kritisch gegenüber der fossilen Industrie und die Betriebspraxis von diesen Großkonzernen. Er sagte: „Im Namen Gottes bitte ich die großen Rohstoffindustrien (…) damit aufzuhören, Wälder, Feuchtgebiete und Berge zu zerstören, Flüsse und Meere zu verschmutzen und Lebensmittel und Menschen zu vergiften.“. Trotz solcher Bekenntnisse zu einem sozial-ökologischen Wandel, verkaufte das Bistum Aachen Grundstücke an RWE, damit die Kirchengebäude zunächst entwidmet und dann abgerissen werden können. Von einer dieser Kirchen, den Immerather Dom, ist nur noch ein Sandhügel übrig...



