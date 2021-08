Kolumne zum Anhören : Liebe Erwachsene - ach, wie schön und unbeschwert muss es sein, jung zu sein.

Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft. In dieser Folge geht es um verheerende Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland

Avatar_shz von Theresia Crone

13. August 2021, 18:00 Uhr

Köln | Wenn mir meine beiden älteren Brüder Anekdoten erzählen, die sie in meinem Alter erlebt haben, denke ich nicht selten: ach, wie schön und unbeschwert muss es sein, jung zu sein. Bis mir dann einfällt, dass ich doch auch jung bin. Ich muss mich dann selbst schon fast ermahnen, meiner Abenteuerlust genug Raum in meinem Alltag zu geben. Das ist natürlich schwierig geworden durch die Pandemie. Aber ich glaube, es gibt noch ein zweites Problem, das dazu geführt hat, dass ich mich gar nicht so jugendlich fühle, wie es meinem Alter entspräche.

Kinder und Jugendliche sollten nicht dafür verantwortlich sein, die Klimakrise aufzuhalten. Globale Krisen sollten doch eigentlich Aufgabe der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sein, um nicht zu sagen, Aufgabe der Erwachsenen. Jugendliche und Kinder hingegen sollten ihre Kraft eigentlich für das Jung sein selbst aufwenden. Für das Lernen und Fehler machen. Probleme, Stress und Verantwortung gibt es später noch genug - sagte man mir. Und trotzdem werden wir oft genug für Klimaschutz verantwortlich gemacht ...



