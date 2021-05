Kolumne zum Anhören : Klimakrise bewältigen: Welcher Klimatyp bist Du?

Alle zwei Wochen legt Theresia Crone in ihrer Podcast-Kolumne den Finger in die Wunden der Politik und Gesellschaft.

Köln | Ich glaube, jeder und jede sollte einen individuellen Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten. Am besten überlegt man sich gut, was sind meine Kapazitäten. Was sind meine Stärken? Wie kann ich als Person am besten helfen? Selbst die Bundesregierung scheint das schon erkannt zu haben und bietet daher online ein Quiz an, mit dem Titel “Welcher Kl...

