Olaf Scholz: „Dieser Krieg muss aufhören“ : Bundeskanzler beantwortet Kinderfragen im Podcast „Ole schaut hin“

Wie wird man eigentlich Bundeskanzler? Was hält Olaf Scholz vom 9-Euro-Ticket? Und was tut der Kanzler gegen den Krieg in der Ukraine? Diese und weitere Kinderfragen beantwortet der Bundeskanzler Olaf Scholz im Kinderpodcast „Ole schaut hin“.

Hier kannst du den Podcast hören: Bundeskanzler beantwortet Kinderfragen im Podcast „Ole schaut hin“ Lennard: Wollten Sie schon immer Bundeskanzler werden? Ich wollte nicht schon immer Bundeskanzler werden. Ich habe ja auch eine ganz ordentliche Berufsausbildung gemacht. Ich habe Rechtswissenschaften studiert, bin viele Jahre Rechtsanwalt gewesen und ...

