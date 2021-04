Kinderpodcast am 17. April 2021 : Wie sind Dialekte entstanden? Mit dem Moderator und Autor Yared Dibaba

Wie sind Dialekte entstanden und was ist das überhaupt: ein Dialekt? Wie konnte sich aus all den verschiedenen Sprachen in Deutschland eine gemeinsame entwickeln? Das lässt sich Ole im Kinderpodcast „Ole schaut hin“ dieses Mal von dem Fernsehmoderator und Autor Yared Dibaba erklären.

von Bastian Klenke

24. April 2021, 08:12 Uhr

Flensburg | Wie sind die Dialekte entstanden? Das möchte Matteo von Ole wissen. Der blauen Eule fallen da direkt noch weitere spannende Fragen ein: Was sind überhaupt Dialekte und wie haben sie sich entwickelt? Wie ist aus den ganzen Dialekten eine gemeinsame Standardsprache entstanden? Unsere Sprache hat sich ja immer weiterentwickelt. Haben die Menschen im Mittelalter also komplett anders gesprochen als heute? All das wird im Kinderpodcast "Ole schaut hin" beantwortet.



Und dafür spricht die große, blaue Eule im Kinderpodcast mit dem Fernsehmoderator und Autor Yared Dibaba. Yared ist mit Plattdeutsch aufgewachsen. Für den NDR hat Yared die Fernsehreihe De Welt Op Platt moderiert und hat auch schon verschiedene Bücher über und auf Plattdeutsch geschrieben. Man könnte also sagen Yared ist ein Native Plattschnacker und erklärt Ole, was es mit den Dialekten auf sich hat.

Einmal in der Woche beantwortet Ole in seinem Podcast Kinderfragen – ganz egal, ob zu einem Thema aus der Schule, den Nachrichten im Radio oder Fernsehen oder einfach dem, was vor der eigenen Haustür passiert. Alle Folgen gibt es hier im Archiv.

Kinder können Ole ihre Fragen stellen, per Email an fragen@ole-podcast.de oder telefonisch unter der Nummer 0541/310-334. Ganz wichtig: immer den Namen, das Alter und die Frage des Kindes hinterlassen –und eine Telefonnummer, für Rückfragen.