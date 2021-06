Neue Podcast-Folge „Nachschlag“ : Hoffnung auf Festivalsommer: Der Hunger nach Unterhaltung wächst

Etliche Musikfestivals wie Wacken, das Hurricane oder Rock am Ring müssen wegen der Pandemie das zweite Jahr in Folge ausfallen. Doch für Veranstalter, Musiker und Fans gibt es auch Licht am Ende des Tunnels.

10. Juni 2021, 14:35 Uhr

Flensburg | Große Erwartungen lagen bei Fans, Veranstaltern und Musikern auf dem Festivalsommer 2021. Doch mit Veröffentlichung des Stufenplans der Bundesregierung wurde die Hoffnung auf Normalität zunichte gemacht – weitestgehend. Denn während norddeutsche Events wie das Wacken Open Air oder das Hurricane-Festival zum zweiten Mal die Reißleine ziehen müssen, planen unter anderem die Veranstalter des Airbeat One in Mecklenburg-Vorpommern eine Veranstaltung mit mehreren tausend Gästen. Während Wacken etwa für Ende Juli angesetzt war, genießt das Festival für elektronische Musik mit einem Termin im September nämlich deutlich mehr Planungssicherheit.

Als Kulturredakteur, der sich in der norddeutschen Festivallandschaft zu Hause fühlt, spricht Martin Schulte im Podcast "Nachschlag" über den Kampfgeist der Veranstalter, den wachsenden Hunger nach Unterhaltung und die Bedeutung von Kultur und Musik, die "mehr ist als die Berieselung im Supermarkt." Für ihn steht fest: Selbst unter Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen wird die Begeisterung riesig sein, sobald die ersten Events wieder stattfinden können.

