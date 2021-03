Forschung : Wo unsere Nachnamen herkommen

Familiennamen sind oft aus Berufen entstanden. Vielleicht ist bei dir ja auch so.

Berlin | Jeder von uns hat einen Familiennamen. Das war aber nicht immer so. Tausende Jahre lang reichte es, einen Rufnamen zu besitzen. Im frühen Mittelalter, also zwischen 500 und 1000 nach Christus, lebte man in kleinen Dörfern zusammen und jeder kannte jeden bei seinem Rufnamen. Bis ins 12. Jahrhundert war das ausreichend. Doch langsam wuchsen die Städt...

