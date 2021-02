Top-3-Hörartikel : Das sind unsere schönsten und spannendsten Beiträge zum Anhören

Reportagen, Erlebnisberichte und Porträts – das sind die schönsten drei Geschichten zum Anhören in dieser Woche.

von Anna Rüb

05. Februar 2021, 15:30 Uhr

Reportagen, Erlebnisberichte und Porträts – unsere Artikel gibt es auch zum Anhören. Jede Woche veröffentlichen wir an dieser Stelle die drei schönsten und spannendsten Geschichten. Diese können Sie sich in unserer Playlist anhören.

1. Corona auf der Straße – unterwegs mit einem Obdachlosen

Schwierig ist das Betteln in Zeiten von Corona – wenn die Geschäfte zu, die Einkaufsstraßen leer und die Angst vor einer Ansteckung allgegenwärtig sind. Sicher, alle sind betroffen. Die einen mehr, die anderen weniger. Volontärin Inga Gercke hat sich gefragt, wie Obdachlose die Pandemie erleben. Antworten gab ihr Schrammi – ein Obdachloser aus Flensburg.

2. Auch der Schulhund arbeitet momentan im Home-Office

Nelly langweilt sich. Das sieht ihr Stefanie Völkel nach eigener Aussage einfach an. Nelly fehlen die Jugendlichen in „ihrer“ Schule. So geht es ja momentan auch so manchen Schülerinnen und Schülern, denn sie sitzen zu Hause beim Home-Schooling. Nelly ist allerdings keine „normale“ Schülerin, sondern ein Hund.

3. Hilferuf aus dem Friseursalon: Itzehoerin Silke Gräfe fühlt sich von der Politik im Stich gelassen

Eine Friseurin sorgt mit ihrem Schaufenster für Aufsehen in der Itzehoer Innenstadt. Wo sonst die neuesten Haartrends ausgestellt sind, hat Silke Gräfe in ihrem Salon „Haare Verlockend“ hölzerne Gliederpuppen mit klaren Botschaften installiert: „Ihr zwingt uns in die Knie!“ „Unsere Existenz ist bedroht!“ „Überbrückungshilfe???“ „Ich möchte, dass jeder erfährt, wie wir Friseure von der Politik im Regen stehen gelassen werden“, erklärt sie die Aktion.