„Hölle Nord“-Podcast : Kay und Inge – die Unverzichtbaren bei der SG Flensburg-Handewitt

Die beiden Betreuer sorgen dafür, dass es den SG-Profis an nichts fehlt. Im Podcast erzählen sie, was ihre Aufgaben sind und warum ihnen ihr Job so viel Spaß macht.

von Jannik Schappert

07. September 2021, 16:48 Uhr

Mohrkirch |



Den Bus fahren, Trikots waschen, Wäsche sortieren, Reisen planen, Terrassen bauen, Türen kürzen, Lampen anbringen – es gibt kaum etwas, das Kay Bendixen bei der SG Flensburg-Handewitt nicht macht. „Inge und ich sind die berühmten Mädchen für alles. Dass wir alles machen, macht den Job aus, deshalb macht es so viel Spaß“, erzählt Bendixen in der ersten Folge des „Hölle Nord“-Podcasts nach der Sommerpause.

Ein Team mit Inge

Inge Berlemann – seine Frau – ist beim Handball-Vizemeister ebenfalls nicht wegzudenken. „Die wenigsten Menschen verstehen, welche Bedeutung die beiden für die Mannschaft haben“, sagt Trainer Maik Machulla. „Wir tun alles, damit die Jungs sich wohlfühlen. Unser Anspruch ist, dass von vorne bis hinten alles klappt“, erklärt die Betreuerin.

Was alles zu den Aufgaben von Inge Berlemann und Kay Bendixen gehört und was sie darüber hinaus für die SG-Handballer tun, berichten die beiden in der neuen „Hölle Nord“-Folge – aufgezeichnet auf ihren Resthof in Mohrkirch, wo im Dezember wieder die traditionelle Weihnachtsfeier der SG stattfinden soll.

Aktuelle Folge direkt hier anhören:

"Hölle Nord" gibt es außerdem auf Spotify und Apple Podcast.



