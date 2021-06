„Hölle Nord“-Podcast : Henning Fritz – Der Oldtimer der Bundesliga

Mit 46 Jahren wagt der ehemalige Welthandballer das Comeback zwischen den Pfosten bei der SG Flensburg-Handewitt. Warum? Das erzählt Fritz im Podcast.

von Jannik Schappert

15. Juni 2021, 16:15 Uhr

Flensburg | Das Comeback von Henning Fritz sorgte für Aufsehen. Bis zum Saisonende vertritt der mittlerweile 46 Jahre alte ehemalige Welthandballer bei der SG Flensburg-Handewitt den verletzten Torwart Benjamin Buric. Wie es dazu kam, erzählt Fritz in der neuen Folge des „Hölle Nord“-Podcasts.

Weiterlesen: Henning Fritz: „Ich erhebe keinen Anspruch auf Spielanteile“

Der älteste Bundesliga-Spieler beantwortet die Frage, was bei der SG-Anfrage anders war als bei vorherigen von anderen Clubs, wie er sich ins Team einbringt und wie sehr es in juckt, das Spielfeld noch einmal zu betreten. Außerdem erklärt Fritz, was es mit frequenzmodulierter Akustik auf sich hat, wieso er beim Fußball „Beckenbauer“ genannt wurde und warum er keine Vorliebe für Ouzo hat.

Alle „Hölle Nord“-Folgen.