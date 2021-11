Rasant steigende Zahlen : So voll sind die Intensivstationen in Norddeutschland

In mehreren Landkreisen und Städten im Norden sind immer mehr Betten auf den Intensivstationen belegt. Die aktuellen Zahlen sowie die Gründe im Überblick.

Hannover | Die Auslastung der Intensivbetten hat sich wieder verschärft. Die Zahl der Corona-Intensivfälle steigt seit einigen Wochen wieder. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist so hoch wie nie, das zeigt sich auch in den Kliniken: Viele Betten sind aktuell belegt. Am Mittwoch meldete das DIVI-Intensivregister 2732 Corona-Patientinnen und Patienten in in...

