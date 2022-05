News-Podcast für SH : Was der Tankrabatt für Autofahrer in Schleswig-Holstein bedeutet

Wir behalten den Überblick. Täglich fassen wir für euch in unserem „Audio Snack“ kurz und knapp zusammen, was für euch in Schleswig-Holstein wichtig ist.

Avatar_shz von shz.de

31. Mai 2022, 16:00 Uhr

Flensburg | Ab dem 1. Juni soll die Energiesteuer für Kraftstoffe sinken. Wie stark der Spritpreis wirklich sinken soll und wann, das hört ihr im Audio Snack.

Alle Artikel zum Nachlesen oder Nachhören:



So verpasst ihr keinen Audio Snack mehr So geht's: Den Audio Snack könnt ihr in eurer News App jetzt auch abonnieren. So verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer top informiert über eure Region. Geht in der App einfach auf: Einstellungen Push-Benachrichtigungen Scrollt nach unten Setzt einen Haken bei „Audio Snack“ Bestätigt eure Auswahl mit dem blauen Haken unten rechts