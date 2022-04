News-Podcast für SH : Sylt auf dem Prüfstand: Welche Klischees erfüllt die Urlaubsinsel?

Den Audio Snack könnt ihr in eurer News App jetzt auch abonnieren. So verpasst ihr keine Folge mehr und seid immer top informiert über eure Region. Geht in der App einfach auf:

Einstellungen Push-Benachrichtigungen Scrollt nach unten Setzt einen Haken bei „Audio Snack“ Bestätigt eure Auswahl mit dem blauen Haken unten rechts