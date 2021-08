News-Podcast für SH : Impfen an den Schulen? Das müssen Eltern jetzt wissen – Der Audio Snack

Corona aktuell und mehr – Erfahren Sie täglich im sh:z Audio Snack, was Sie jetzt aus Ihrer Region wissen müssen.

02. August 2021, 16:50 Uhr

Flensburg | Werden Sie Ihr Kind gegen Corona impfen lassen? In Schleswig-Holstein wird das bald auch an Schulen möglich sein. Was Eltern jetzt wissen müssen, hören Sie gleich im Schwerpunkt des Audio Snack.

Audio Snack abonnieren So geht's: Den Audio Snack können Sie in Ihrer News App jetzt auch abonnieren. So verpassen Sie keine Folge mehr und sind immer top informiert über Ihre Region. Gehen Sie in der App einfach auf „Einstellungen“

dann auf „Push-Benachrichtigungen“

Scrollen sie dann nach unten und setzen Sie einen Haken bei "Audio Snack"

Was ist der „sh:z Audio Snack“?

Wir geben Ihnen täglich einen Überblick über die relevantesten Entwicklungen in Schleswig-Holstein: ob politische Entscheidung, Wochenendtipps oder das Coronavirus.

Wie funktioniert der Audio-Player?

Mit einem Klick auf das Play-Symbol im oben stehenden Audioplayer starten Sie den „sh:z Audio Snack“. Sie wollen zu einem älteren Artikel springen? Gar kein Problem! Klicken Sie einfach auf die blaue Schrift „Alle Beiträge der Playlist“, um eine Übersicht über alle Audio Snacks zu bekommen. Mit einem weiteren Klick auf einen der Titel, wechseln Sie zum jeweiligen Beitrag.

Wo kann ich den „sh:z Audio Snack“ hören?

Sie können das News-Update auch ganz einfach über unsere Apps auf Ihrem Smartphone oder über Alexa hören. Alle Infos dazu finden Sie hier: Audio auf dem Handy. Für Menschen ohne Internet-Zugang bieten wir die Möglichkeit an, unser Update über das Telefon zu hören. Einfach folgende Nummer wählen und wissen, was heute wichtig ist: 0461/88998666.