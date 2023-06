Heute im Fokus: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat zu einem Protesttag am 14. Mai aufgerufen. Auch in Schleswig-Holstein haben zahlreiche Apotheken angekündigt, am Mittwoch zu schließen. Hintergründe hörst du in der Folge vom 13. Juni.

Die aktuelle Folge jetzt anhören:

Die weiteren Themen im Überblick:

Sylter Pulloverschaf sorgt bundesweit für Schlagzeilen

Gab es bei der Bluttat von Haale mehr als einen Täter?

So soll Amrum nachhaltiger werden

„Air Defender 2023“-Flieger-Quartett

Flensburger Bunker sollte in Berlin versteigert werden – ohne Erfolg

Termin für Verhandlung um möglichen Impfschaden abgesagt

Wo ist Lola? Familie verliert Hund im Urlaub auf Amrum

