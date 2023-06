Heute im Fokus: Seit Wochen kein Regen. Die Böden, Wegränder und das Unterholz in den Wäldern sind trocken. Wie hoch die Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein ist, hörst Du in der Folge vom 12. Juni.

Die aktuelle Folge jetzt anhören:

Die weiteren Themen im Überblick:

Barrierefrei auf Amrum: Mit diesem Rollstuhl kann man auch am Strand fahren

Wie gefährlich ist Brunsbüttels schwimmendes LNG-Terminal?

Videoreportage vom Luftwaffenstützpunkt Jagel: Vor dem Start von „Air Defender 2023“

Medizinischer Dienst in SH und HH befürchtet Qualitätsverluste nach Klinikreform

Top-Wasserqualität in Deutschlands Badegewässern

Vier Monate Baustelle auf wichtiger Bahnstrecke im Norden

Kieler Woche 2023: Das sind die Highlights der KiWo

Noch mehr eintauchen? Vertiefende Artikel zur aktuellen Podcast-Folge „Guten Morgen SH“ liest Du hier:

