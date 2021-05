Vorstoß für das Wahlprogramm : Grüne Basis will keine neuen Autobahnen mehr

Hundert Mitglieder um den Kieler Jakob Blasel möchten ins Wahlprogramm einen dauerhaften Baustopp schreiben – und begründen das nicht zuletzt mit der A 20.

KIEL/BERLIN | Eine Gruppe von rund hundert Mitgliedern der Grünen will im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl keine neuen Autobahnen mehr in Deutschland bauen lassen. „Für Autobahnen wollen wir einen grundsätzlichen Neu- und Ausbaustopp“, heißt es in dem vom Kieler Jakob Blasel verfassten Änderungsantrag für das Wahlprogramm, das die Grünen auf...

