Kein klarer Favorit : Laschets Nachfolger: Wer wird das neue Gesicht an der CDU-Spitze?

Nach dem von Armin Laschet angekündigten Neuanfang in der CDU beginnen die Spekulationen um einen Nachfolger. Einer neuen Umfrage zufolge gibt es keinen klaren Favoriten. Welcher Kandidat knapp die Nase vorn hat.

Berlin | Von den derzeit diskutierten Nachfolgern von Armin Laschet als CDU-Chef stößt einer Umfrage zufolge der Außenpolitiker Norbert Röttgen in der Bevölkerung auf die größte Zustimmung. 32 Prozent der Befragten sagten laut einem Bericht der Funke Mediengruppe in der Umfrage des Instituts Kantar, sie hielten Röttgen für dieses Amt am ehesten für geeignet. ...

