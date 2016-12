Wellness und Kunstschnee : Wintersportorte für Klimawandel gerüstet

1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Weihnachtsferien in den Bergen - und wiedereinmal gibt es kaum Schnee. Doch Frust und Langeweile kommen beiTouristikern und Wintergästen deshalb nicht auf. VieleUrlaubsregionen in Österreich und Bayern sind mittlerweile gutvorbereitet auf schneearme Winter.

Seit Jahren investieren siekräftig in Alternativen - von der künstlichen Beschneiung bis hin zuWellness- und Kulturangeboten. Über mangelnde Buchungen oder garStornierungen können sie sich nicht beklagen: Sowohl Österreich alsauch Bayern rechnen mit mehr Gästen und Übernachtungen in derlaufenden Wintersaison.

So hat Jutta Griess, Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandesin Garmisch-Partenkirchen, keinen Buchungsrückgang registriert. «Wirsind Gott sei dank eine Ganzjahresdestination. Wir sind relativ gutaufgestellt und können Alternativen schaffen.» Wellness und Wandernlockten auch ohne weiße Pracht - «und wenn Schnee liegt, ist es haltSchneeschuhwandern». Die Gäste seien trotz Schneemangels keineswegsunzufrieden. Sie hätten viel Sonnenschein gehabt in diesen Tagen.«Und wenn sie wirklich Schnee haben möchten, gehen sie in die Gondelund sind im Skigebiet.»

Auch beim Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte schätzt mandie Lage als nicht dramatisch ein. «Auch tiefer gelegene Gebiete sindgeöffnet. Von daher sieht es nicht so schlecht aus», sagt eineVerbandssprecherin. «Es sind keine idealen Bedingungen, aber derSkibetrieb läuft.» In Garmisch-Partenkirchen waren nach Weihnachtenvon knapp 48 Kilometern Piste nur 19 geöffnet, in Oberstdorf konntendie Skifahrer auf 18,5 von 34,5 Kilometern ihre Schwünge ziehen -auch mit Hilfe von Schneekanonen. Selbst Langläufer gewöhnen sichinzwischen daran, auf schmalen weißen Bändern in ansonsten grünerLandschaft ihre Runden zu ziehen.

«Grundsätzlich warten wir alle auf Niederschläge, am besten alsSchnee.» Ohne Schneekanonen wäre vermutlich manche Piste nochgänzlich grün. «Die Beschneiungsanlagen helfen sicher, die Saison gutzu starten und das auszugleichen.» Im Skigebiet rund um den Feldbergin Baden-Württemberg dagegen macht das derzeit wegen relativ milderTemperaturen keinen großen Sinn. Auch im Südwesten helfenLiftbetreiber während der Saison aber teils mit Schneekanonen nach -und die Hoteliers wollen mit Alternativangeboten beispielsweiseWanderurlauber in die Region locken.

Beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband ist man derweil guterDinge. Viele Wintergäste in Bayern seien nicht oder zumindest nichtnur auf Skifahren, Rodeln und Langlaufen aus, sagt VerbandssprecherFrank-Ulrich John. Sie gehen wandern, bummeln in aller Ruhe durch dieGeschäfte oder genießen den Komfort eines Wellness-Hotels mit Sauna,Dampfbad und anderen Annehmlichkeiten. «Der sanfte Tourismus ist vielmehr im Kommen», sagt John.

Noch stärker als Bayern hat sich Österreich gegen die Schneearmutgewappnet - zumal der Skitourismus für viele österreichischeUrlaubsregionen das Kerngeschäft ist. Seit dem Jahr 2000 haben dieSeilbahn-Betreiber der Alpenrepublik rund eine Milliarde Euro inSchneekanonen und die nötige technische Infrastruktur investiert. Einschneearmer Winter vor zehn Jahren habe einen letzten Ruck gegeben,sagte der Sprecher des «Allianz Zukunft Winter», Franz Schenner.

Für diese Strategie sieht Schenner keine Alternative. «Der technischeSchnee ist die Überlebensstrategie für den Wintertourismus.» Inmanchen Orten kämen 80 bis 90 Prozent der Gäste allein wegen desSkivergnügens. Einzelne große Skigebiete hätten rund 1000 Skikanonenim Einsatz. Es gebe praktisch keine Orte mehr, die nicht beschneienkönnten. Die Kosten dafür ließen sich allemal rechtfertigen. «DasTeuerste wären leere Betten», sagte Schenner.

Erstmals gab es die maschinell erzeugten Flocken großflächig in derSchweiz im Jahr 1978 - dort können heute rund 40 Prozent derPistenflächen künstlich beschneit werden. Der Deutsche Alpenvereinkämpft seit langem gegen die Anlagen samt der dafür nötigenSpeicherseen. Stattdessen fordert er angesichts von Klimawandel undschwindenden Schneemengen alternative Tourismuskonzepte und fördertdas Netzwerk der Bergsteigerdörfer .

In Deutschland und Österreich haben sich bereits 21 Orteangeschlossen und werben mit «Klasse statt Masse - Genuss stattHektik». Sie verzichten bewusst auf Schneekanonen sowie den Bau neuerLifte oder Funparks. «Unsere Bergsteigerdörfer haben alle ein vielwertvolleres Kapital: unverfälschte alpine Landschaft und Natur,gelebte Traditionen, regionale Produkte hoher Qualität, Authentizitätund Affinität zum Bergsport», heißt es beim DAV.

Ausschließlich auf das künstliche Weiß müssen die Wintersportgebieteaber ohnehin nicht setzen, denn in Teilen der Nordalpen ist Neuschneegefallen. In anderen Regionen soll er nach Silvester für Natur-Weißsorgen.

