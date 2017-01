Von München und Frankfurt in den Norden : Glücklich in Glückstadt

1 von 1 Foto: Christin Lempfert 1 von 1

„Schön endlich angekommen zu sein“, sagt Neu-Glückstädterin Sabrina Hoerder. Sie lebt seit Anfang Oktober 2015 in der Elbestadt. „Ich fühle mich hier sehr wohl.“

Die 35-Jährige ist gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem elf Monate alten Sohn nach Glückstadt gezogen: „Das war eine Hau-Ruck-Aktion. Wir waren ein langes Wochenende unterwegs, um in der Nähe von Hamburg ein Haus zu finden.“ Sie suchten in Glückstadt, Herzhorn, aber auch in Niedersachsen. „In das Haus hier am Deich habe ich mich direkt ein wenig verliebt. Wenn ich oben aus dem Fenster blicke, kann ich die oberen Teile der Schiffe sehen.“

Die ehemalige Wahl-Münchnerin ist umgezogen, weil ihr Mann jetzt einen Job bei der Deutschen Bahn in Hamburg-Altona hat. Sie selbst war noch bis vor kurzem in Elternzeit. Jetzt arbeitet sie wieder vom Home Office aus für ein Online-Verbrauchermagazin aus München und als freie Journalistin. „Wir haben vor Glückstadt eine Fernehe geführt, mein Mann lebte in Frankfurt.“ Als sie einen Wohnort in der Nähe der Hansestadt gesucht haben, hätten sie einen Ort gesucht, der ländlich sei, aber nicht ganz ab vom Schuss. „Und genau das ist Glückstadt“, so Sabrina Hoerder. Zudem sei der Weg nach Hamburg nicht allzu weit.

„Hier bin ich schon ziemlich glücklich. Der Hafen ist nah, mit seinen kleinen Schiffen und großen Frachtern.“ Die Nähe zum Meer gefalle ihr gut. Die Luft sei dadurch so frisch und klar. „Das ist deutlich anders als in München, wo die Stadt häufig unter Einfluss des Föhns steht.“ Dennoch sei ihr ehemaliger Wohnort nicht schlechter gewesen, sondern nur anders. „Klasse ist auch, dass ich hier überall zu Fuß hingehen kann. Die Wege sind total kurz“, so die 35-Jährige. Sie hätten das Auto hier bisher nur wirklich genutzt, als sie in Itzehoe waren, um das Fahrzeug umzumelden. „Die Stadt hat einfach Charakter. Es ist eine Stadt mit Geschichte und schönen Altbauten.“

Sabrina Hoerder und ihre Familie haben sich im Norden mittlerweile halbwegs eingelebt. „Ich bin jetzt in einem Babykurs und habe dort schon andere kennen gelernt. Auch unsere Nachbarn sind super nett.“ Sie hätten sich erst zufällig am Gartenzaun getroffen, dann hat die 35-Jährige ihre Nachbarn zum Kaffee eingeladen. „Ich mag die Norddeutschen: Herb aber herzlich“, sagt sie. Die Spracheigenarten der Gegend findet sie interessant. Das Plattdeutsche selbst verstehe sie, weil ihre Großmutter das auch gesprochen hat. Sie ist in Niedersachsen in Bad Laer, nahe Osnabrück, aufgewachsen. „Doch an das Wort Stube, statt Wohnzimmer, musste ich mich erstmal gewöhnen.“

von Christin Lempfert

erstellt am 25.Jan.2017 | 11:17 Uhr