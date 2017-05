Neues SUV-Modell : Renault Koleos startet im Juni ab 30 900 Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: Renault 1 von 1

Renault bringt sein neu entwickeltes SUV Koleos am 24. Juni zu Preisen ab 30 900 Euro in den Handel. Das teilt der Hersteller mit. Mit einer Länge von 4,67 und einer Breite von 1,84 Metern tritt das SUV gegen Autos wie den Skoda Kodiaq an.

In der Einstiegsversion sind unter anderem eine Klimaautomatik, ein sogenannter Schlüsselloszugang, ein Online-Infotainmentsystem mit Touchscreen und Navi sowie eine hintere Einparkhilfe an Bord. Für die Sicherheit sorgen Assistenten, die Notbremsungen einleiten, Verkehrszeichen erkennen und die Spur halten können. Darüber hinaus bieten die Franzosen zwei weitere Ausstattungslinien an.

Bei den Motoren können Kunden zwischen zwei Turbodieseln mit 96 kW/130 PS und 130 kW/177 PS wählen. Mit dem stärkeren Motor kostet das Auto ab 35 150 Euro und ist dann mit einem Allradsystem gekoppelt. Diese Variante lässt sich auch mit einer Stufenlosautomatik kombinieren, dann kostet der Wagen mindestens 37 050 Euro. Serienmäßig ist ein Sechsgang-Schaltgetriebe verbaut.

Die Höchstgeschwindigkeiten reichen je nach Variante von 185 bis 202 km/h. Für den Normverbrauch nennt Renault Werte von 4,6 bis 5,8 Liter (CO2-Ausstoß: 120 bis 153 g/km).

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 14:27 Uhr